«Радистка Кэт»: Ирине Слуцкой посоветовали стать шпионкой

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Софья Зуева
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Известной фигуристке альтернативное будущее «напророчило» модное мобильное приложение.

Фото, видео: Instagram @slutskayaofficial

Спортсменка Ирина Слуцкая могла бы стать шпионкой, переводчиком или поэтессой. Об этом она рассказала в Instagram и предложила подписчикам подискутировать на эту тему.

Певица воспользовалась модным мобильным приложением, прогнозирующим будущее.

«Очень приятно, когда #Gradient говорит, что я выгляжу младше своих лет. А еще приложение говорит о том, что я бы могла стать переводчиком, поэтессой и даже шпионкой», — написала фигуристка в социальной сети.

Instagram @slutskayaofficial

Слуцкой польстило, что мобильный сервис оценил ее возраст на 15-20 лет — ведь ей уже 41. Подписчики, в свою очередь, оценили перспективы спортсменки в других профессиональных поприщах.

«Если бы стали шпионкой, то очень и очень опасной»;

«Не знаю, как бы Вы состоялись, судя по тесту, но как фигуристка — Великая. И здорово, что за Россию!»

«Мне нравится третий вариант — радистка Кэт», — поделились своим мнением фолловеры.

Ирина Слуцкая окончила спортивную карьеру в 2006 году, после чего пришла в шоу-бизнес и стала телеведущей многих развлекательных программ. Замужем была дважды. В первом браке с Сергеем Михеевым, продлившемся почти 19 лет, известная спортсменка родила двоих детей. В 2018 году Слуцкая вступила в брак с бизнесменом Алексеем Говыриным. В конце 2019 года у них родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Слуцкая умилила поклонников видео с маленькой дочерью Кирой.

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