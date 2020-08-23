«Радистка Кэт»: Ирине Слуцкой посоветовали стать шпионкой
Известной фигуристке альтернативное будущее «напророчило» модное мобильное приложение.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @slutskayaofficial
Спортсменка Ирина Слуцкая могла бы стать шпионкой, переводчиком или поэтессой. Об этом она рассказала в Instagram и предложила подписчикам подискутировать на эту тему.
Певица воспользовалась модным мобильным приложением, прогнозирующим будущее.
«Очень приятно, когда #Gradient говорит, что я выгляжу младше своих лет. А еще приложение говорит о том, что я бы могла стать переводчиком, поэтессой и даже шпионкой», — написала фигуристка в социальной сети.
Слуцкой польстило, что мобильный сервис оценил ее возраст на 15-20 лет — ведь ей уже 41. Подписчики, в свою очередь, оценили перспективы спортсменки в других профессиональных поприщах.
«Если бы стали шпионкой, то очень и очень опасной»;
«Не знаю, как бы Вы состоялись, судя по тесту, но как фигуристка — Великая. И здорово, что за Россию!»
«Мне нравится третий вариант — радистка Кэт», — поделились своим мнением фолловеры.
Ирина Слуцкая окончила спортивную карьеру в 2006 году, после чего пришла в шоу-бизнес и стала телеведущей многих развлекательных программ. Замужем была дважды. В первом браке с Сергеем Михеевым, продлившемся почти 19 лет, известная спортсменка родила двоих детей. В 2018 году Слуцкая вступила в брак с бизнесменом Алексеем Говыриным. В конце 2019 года у них родилась дочь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Слуцкая умилила поклонников видео с маленькой дочерью Кирой.
Читайте также
73%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?