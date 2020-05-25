Фигуристка обыграла в ролике невозможность выйти в свет, нарядив малышку для видеозвонка.

Слуцкая умилила фанатов видео с маленькой дочерью в образе зайца

Фото: Instagram @slutskayaofficial

Ирина Слуцкая позабавила поклонников в Instagram, показав свою маленькую дочь Киру в постановочном видео. Она посадила перед камерой малышку, одетую в милую пижаму и плюшевую шапку с ушами зайца. В ролике ушки у девочки смешно шевелились под музыку, а видеоряд дополняла надпись: «Это я нарядилась для видеозвонка в зуме».

«А как вы удивляете коллег?» — обратилась к фанатам знаменитая фигуристка.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

А вы как удивляете коллег? 😉. #ИринаСлуцкая #Слуцкая #мемыотКиры #мамадочка

Публикация от  Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Ролик умилил поклонников. Они адресовали комплименты обаятельной малютке.

«Кирочка такая лапушка»

«Маленькое чудо»

«Кирюша, расти большой и счастливой на радость маме!» — желали дочурке Слуцкой фанаты.

Ирина Слуцкая — не только известная фигуристка и тренер, но и многодетная мама. Она воспитывает двоих детей от первого брака с тренером Сергеем Михеевым — девятилетнюю Варвару и 12-летнего Артема. Сейчас спортсменка замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным. В декабре 2019 года она родила дочь Киру. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ирина Слуцкая в образе женщины-кошки помечтала о суперсиле.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
Слуцкая умилила фанатов видео с маленькой дочерью в образе зайца
9:10
Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?
8:57
«Решила не дожидаться сезона»: Лолита раскрыла семейный секрет отменного варенья
8:47
Как футбольный клуб «Зенит» отметит свой 95-й день рождения в условиях пандемии?
8:40
«С каждым фото все больше и больше»: Бюст Яны Кошкиной не поместился в кадр
8:28
Япония, Испания и Иерусалим — какие еще страны снимают ограничения из-за COVID?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок