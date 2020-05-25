Слуцкая умилила фанатов видео с маленькой дочерью в образе зайца

Ирина Слуцкая позабавила поклонников в Instagram, показав свою маленькую дочь Киру в постановочном видео. Она посадила перед камерой малышку, одетую в милую пижаму и плюшевую шапку с ушами зайца. В ролике ушки у девочки смешно шевелились под музыку, а видеоряд дополняла надпись: «Это я нарядилась для видеозвонка в зуме».

«А как вы удивляете коллег?» — обратилась к фанатам знаменитая фигуристка.

Ролик умилил поклонников. Они адресовали комплименты обаятельной малютке.

«Кирочка такая лапушка»

«Маленькое чудо»

«Кирюша, расти большой и счастливой на радость маме!» — желали дочурке Слуцкой фанаты.

Ирина Слуцкая — не только известная фигуристка и тренер, но и многодетная мама. Она воспитывает двоих детей от первого брака с тренером Сергеем Михеевым — девятилетнюю Варвару и 12-летнего Артема. Сейчас спортсменка замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным. В декабре 2019 года она родила дочь Киру. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ирина Слуцкая в образе женщины-кошки помечтала о суперсиле.