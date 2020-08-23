Подсчитана стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

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Татьяна Меркер
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По словам эксперта, пожар не затронул на корабле «что-то существенное».

Подсчитана стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала стоимость ремонта пострадавшего от пожара российского авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Алексея Рахманова.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей», — заявил Рахманов.

Также Рахманов отметил, что пожар «не затронул на корабле что-то существенное», и случившееся никак не отразится на сроках завершения ремонта авианосца. Тяжелый авианесущий крейсер должны вернуть в строй в 2022 году.  Чтобы уложиться в срок, по словам представителя ОСК, на авианосце работы ведутся в интенсивном режиме. 

Пожар произошел на корабле 12 декабря 2019 года в результате проведения сварочных работ. Крейсер в тот момент находился на мурманском судостроительном заводе «Звездочка». По официальным данным, погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. После пожара «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник написал, что ущерб от происшествия может составить 95 миллиардов рублей. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабль с джином, затонувший около 300 лет назад, нашли в Финском заливе.

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