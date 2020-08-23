«Это нормально»: Экс-супруга Белоцерковского отреагировала на слухи о причастности к разводу с Аскери
Модель Полина Аскери объявила о разводе с 66-летним миллиардером.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @belonika
Развод одной из самых обсуждаемых пар — модели Полины Аскери и бизнесмена Бориса Белоцерковского — спровоцировал множество домыслов. Один из таких попыталась опровергнуть четвертая жена бизнесмена — Вероника Белоцерковская. Соответствующее заявление известная предпринимательница и популярный блогер опубликовала в Instagram.
Публичная особа составила объяснение по факту развода бывшего мужа из семи пунктов. Основная мысль публикации — донести до публики, что она не имеет никакого отношения к очередному бракоразводному процессу богатого бизнесмена.
«То, что мы проводим время вместе со своими детьми — это нормально. Ну… (нецензурная брань — Прим.ред.) почему адекватность двух взрослых людей воспринимается сразу как хитрый умысел бабы? Вы (нецензурная брань — Прим.ред.) даже представить не можете, что не замужем мне лучше намного, чем замужем? И что бывший муж может быть другом? И что можно ценить свободу больше идиотского социального маркера?» — сокрушается предпоследняя жена бизнесмена.
Предпринимательница призвала общественность прекратить плодить «нелепые версии» касательно развода Белоцерковского.
Подписчики выступили в поддержку бизнес-вумен и восхитились ее умением находить общий язык бывшим мужем.
«Это ж какой кайф, родить детей, потом развестись и остаться друзьями. Пожалуй, это идеальная картинка из идеального мира»;
«Я считаю, это высший пилотаж и лучший вариант, когда люди после развода остаются в хороших отношениях и способны общаться и даже путешествовать»;
«Было бы странно если бы БГ (Борис Григорьевич Белоцерковский — прим. Ред.) не развелся. Классика жанра», — прокомментировали фолловеры запись.
Борис Белоцерковский — 66-летний предприниматель из Санкт-Петербурга, в прошлом был совладельцем холдинга Ritzio Entertainment Group, в состав которого входили казино «Вулкан», «Десперадо», «Миллион», а также несколько пабов и гриль-баров. Основател издательский дом Собака.ру. Позже стал развивать бизнес по продаже и установке вендинговых аппаратов. Был женат пять раз, однако подробности о своей личной жизни не освещал. С предпоследней женой Вероникой Белоцерковский бизнесмен официально развелся в 2017 году, хотя по утрверждению супруги, их отношения закончились еще семь лет назад. С последней женой, моделью Полиной Аскери, бизнесмен прожил вместе три года. Причина развода не уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщил о разводе Полины Аскери с миллионером Борисом Белоцерковским.
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