КАМАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Москве. В результате аварии пострадали четыре человека. Инцидент произошел на Калужском шоссе столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, у самосвала отказали тормоза. Водитель на неуправляемом грузовике влетел в автобус. На месте ДТП прибыли десять бригад «скорой помощи». Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется.