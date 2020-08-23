КАМАЗ протаранил пассажирский автобус в Москве — есть пострадавшие

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Марина Неруцких
Срочная новость 236

ДТП произошло на Калужском шоссе столицы.

КАМАЗ протаранил пассажирский автобус в Москве — есть пострадавшие

КАМАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Москве. В результате аварии пострадали четыре человека. Инцидент произошел на Калужском шоссе столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, у самосвала отказали тормоза. Водитель на неуправляемом грузовике влетел в автобус. На месте ДТП прибыли десять бригад «скорой помощи». Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется.

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КАМАЗ протаранил пассажирский автобус в Москве — есть пострадавшие

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