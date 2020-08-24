В Госдуме предложили ежегодно выплачивать родителям школьников 10 тысяч рублей

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Карина Бернтгольц
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Ожидается, что средства будут выделяться для поддержки семей при сборе ребенка в школу.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Депутаты Госдумы предложили установить в России ежегодную выплату для родителей школьников в размере 10 тысяч рублей. Согласно задумке авторов законопроекта, деньги будут выделены для помощи семьям при сборе детей в школу. В настоящий момент соответствующий документ поступил на отзыв в правительство.

В пояснительной записке к нему отмечается, что на подготовку ребенка к школе может уйти до 20 тысяч рублей. Особенно финансовая поддержка россиянам необходима в 2020 году, когда их благосостояние ухудшилось на фоне пандемии.

Об инициативе в своем Telegram-канале рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка», — процитировал он текст законопроекта.

Политик отметил, что в документе также предлагается ежегодно индексировать соответствующе выплаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что классные руководители получат дополнительные выплаты.

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