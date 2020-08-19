Классные руководители получат дополнительные выплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных выплат классным руководителям в размере 212,8 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте правительства, педагоги получат дополнительно пять тысяч рублей в месяц. При этом сохранятся все ранее установленные региональные выплаты.

Надбавка обусловлена тем, что с 1 сентября классных руководителей станет еще больше. Всего в 2020 году на дополнительное финансирование педагогам, исполняющим такие обязанности, выделят почти 25 миллиардов рублей.

Как ранее заявил Мишустин, исполнение обязанностей классного руководителя — это «непростая ответственная работа», которая требует дополнительной поддержки.

Ранее 5-tv.ru писал, при каких условиях будет принято решение о назначении дополнительных выплат семьям с детьми до 16 лет в августе.