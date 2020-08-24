Опасная крышка люка: как две семьи погибли в сливной яме под Воронежем
Тела пяти человек обнаружили соседи, еще одному человеку удалось спастись.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
Фото, видео: 5-tv.ru
В Воронежской области выясняют обстоятельства гибели пяти человек. Тела троих взрослых и двоих детей соседи обнаружили в колодце с септиком. Еще один человек выжил — мужчину с сильным отравлением метаном доставили в больницу.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Будут установлены все обстоятельства происшествия. Ход расследования взят на контроль прокуратуры района», — заявил прокурор Новоусманского района Воронежской области Илья Мязин.
Как уточнили в администрации района среди погибших оказались члены двух семей. Их родственникам сейчас оказывают психологическую помощь.
Как сообщили сайту KP.RU в Следственном комитете, причиной трагедии стала попытка спасти упавшую яму с септиком двухлетней девочки.
«Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка. Крышка опрокинулась, ребенок упал в сливную яму. Пытаясь оказать помощь дочке, в яму спрыгнула мать девочки, ее восьмилетняя сестра и отец», — рассказали о предварительных выводах следствия в ведомстве.
На помощь семье прибежали двое соседей — мужчины 23-х и 52 лет. Последнему стало плохо и он смог выбраться из ямы. Двое детей и трое взрослых погибли на месте.
Известно, что у погибшей семьи остались еще двое несовершеннолетних маленьких детей. Госпитализированный мужчина уже чувствует себя удовлетворительно, его скоро выпишут.
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?