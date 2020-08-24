Опасная крышка люка: как две семьи погибли в сливной яме под Воронежем

В Воронежской области выясняют обстоятельства гибели пяти человек. Тела троих взрослых и двоих детей соседи обнаружили в колодце с септиком. Еще один человек выжил — мужчину с сильным отравлением метаном доставили в больницу.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Будут установлены все обстоятельства происшествия. Ход расследования взят на контроль прокуратуры района», — заявил прокурор Новоусманского района Воронежской области Илья Мязин.

Как уточнили в администрации района среди погибших оказались члены двух семей. Их родственникам сейчас оказывают психологическую помощь.

Как сообщили сайту KP.RU в Следственном комитете, причиной трагедии стала попытка спасти упавшую яму с септиком двухлетней девочки.

«Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка. Крышка опрокинулась, ребенок упал в сливную яму. Пытаясь оказать помощь дочке, в яму спрыгнула мать девочки, ее восьмилетняя сестра и отец», — рассказали о предварительных выводах следствия в ведомстве.

На помощь семье прибежали двое соседей — мужчины 23-х и 52 лет. Последнему стало плохо и он смог выбраться из ямы. Двое детей и трое взрослых погибли на месте.

Известно, что у погибшей семьи остались еще двое несовершеннолетних маленьких детей. Госпитализированный мужчина уже чувствует себя удовлетворительно, его скоро выпишут.