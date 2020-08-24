Опасная крышка люка: как две семьи погибли в сливной яме под Воронежем

Эфирная новость 114

Тела пяти человек обнаружили соседи, еще одному человеку удалось спастись.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Воронежской области выясняют обстоятельства гибели пяти человек. Тела троих взрослых и двоих детей соседи обнаружили в колодце с септиком. Еще один человек выжил — мужчину с сильным отравлением метаном доставили в больницу.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Будут установлены все обстоятельства происшествия. Ход расследования взят на контроль прокуратуры района», — заявил прокурор Новоусманского района Воронежской области Илья Мязин.

Как уточнили в администрации района среди погибших оказались члены двух семей. Их родственникам сейчас оказывают психологическую помощь.

Как сообщили сайту KP.RU в Следственном комитете, причиной трагедии стала попытка спасти упавшую яму с септиком двухлетней девочки.

«Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка. Крышка опрокинулась, ребенок упал в сливную яму. Пытаясь оказать помощь дочке, в яму спрыгнула мать девочки, ее восьмилетняя сестра и отец», — рассказали о предварительных выводах следствия в ведомстве.

На помощь семье прибежали двое соседей — мужчины 23-х и 52 лет. Последнему стало плохо и он смог выбраться из ямы. Двое детей и трое взрослых погибли на месте.

Известно, что у погибшей семьи остались еще двое несовершеннолетних маленьких детей. Госпитализированный мужчина уже чувствует себя удовлетворительно, его скоро выпишут.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
14:06
Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ — Песков
14:05
США впервые за 100 лет накрою сразу два мощных урагана
14:00
Естественная красота vs пластика: кто из звезд делал это?
13:51
К бою готов: Минстрой готовит стандарты для строек в РФ во время эпидемий
13:41
В Грузии объявлен день траура по 17 погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, обладающих необъяснимой силой
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок