Как изменятся в России индивидуальные тарифы ОСАГО?

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Поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности вступили в силу.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

С сегодняшнего дня в России будут по-новому расчитывать стоимость ОСАГО. Теперь для аккуратных автовладельцев и злостных нарушителей базовая ставка на страховой полис будет различаться больше чем в два раза. Максимальная для физических лиц составит 5 436 рублей.

Например, тем, кто был лишен водительских прав или стал участником крупного ДТП, расчитывать на скидку не придется. Но для добросовестных водителей она может составлять до 30% от полной стоимости полиса. Кроме того, по-прежнему учитываются возраст, водительский стаж и мощность транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы Федерации автовладельцев Кирилла Форманчука, расширение тарифного коридора полиса ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения не сулит россиянам ничего хорошего. 

 

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