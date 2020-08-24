Как изменятся в России индивидуальные тарифы ОСАГО?
Поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности вступили в силу.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
С сегодняшнего дня в России будут по-новому расчитывать стоимость ОСАГО. Теперь для аккуратных автовладельцев и злостных нарушителей базовая ставка на страховой полис будет различаться больше чем в два раза. Максимальная для физических лиц составит 5 436 рублей.
Например, тем, кто был лишен водительских прав или стал участником крупного ДТП, расчитывать на скидку не придется. Но для добросовестных водителей она может составлять до 30% от полной стоимости полиса. Кроме того, по-прежнему учитываются возраст, водительский стаж и мощность транспортного средства.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы Федерации автовладельцев Кирилла Форманчука, расширение тарифного коридора полиса ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения не сулит россиянам ничего хорошего.
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