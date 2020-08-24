Видео: Одержавшего сенсационную победу Поветкина на родине встретили песнями и танцами
Российский спортсмен стал обладателем пояса WBC, нокаутировав Диллиана Уайта в пятом раунде.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Песнями и танцами встречали в «Шереметьево» Александра Поветкина после сенсационной победы над британцем Диллианом Уайтом. Теперь российский спортсмен претендует на пояс Всемирной боксерской ассоциации, которым уже владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от Владимира Кличко.
40-летний Поветкин победил 32-летнего Уайта в пятом раунде — россиянин отправил хозяина ринга в нокаут. Хотя начинался бой весьма непросто: Поветкин дважды побывал в нокдауне.
«Александра Поветкина сломить может только, наверное, Александр Поветкин. И вот этот дух, который в Саше присутствует, он ему помог. Не только выстоять, но и одержать убедительнейшую победу», — поделился мнением
Сейчас чемпионским поясом владеет британец Тайсон Фьюри, который вскоре выйдет на ринг с американцем Деонтеем Уайлдером. С победителем этого боя и встретится Поветкин. К тому моменту нашему спортсмену уже исполнится 41 год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Поветкин показал самые яркие кадры поединка с Уайтом.
Читайте также
88%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?