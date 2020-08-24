Видео: Одержавшего сенсационную победу Поветкина на родине встретили песнями и танцами

Песнями и танцами встречали в «Шереметьево» Александра Поветкина после сенсационной победы над британцем Диллианом Уайтом. Теперь российский спортсмен претендует на пояс Всемирной боксерской ассоциации, которым уже владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от Владимира Кличко.

40-летний Поветкин победил 32-летнего Уайта в пятом раунде — россиянин отправил хозяина ринга в нокаут. Хотя начинался бой весьма непросто: Поветкин дважды побывал в нокдауне.

«Александра Поветкина сломить может только, наверное, Александр Поветкин. И вот этот дух, который в Саше присутствует, он ему помог. Не только выстоять, но и одержать убедительнейшую победу», — поделился мнением

Сейчас чемпионским поясом владеет британец Тайсон Фьюри, который вскоре выйдет на ринг с американцем Деонтеем Уайлдером. С победителем этого боя и встретится Поветкин. К тому моменту нашему спортсмену уже исполнится 41 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Поветкин показал самые яркие кадры поединка с Уайтом.