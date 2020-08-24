В ЮАР умер один из старейших людей на планете в возрасте 116 лет

Фреди Блом из Южно-Африканской Республики умер в возрасте 116 лет и 106 дней. Он был самым старым жителем своей страны, а теперь может уже после смерти стать обладателем мирового рекорда долгожительства.

Блом родился в 1904 году и помнит пандемию «испанки», ведь тогда от гриппа погибла вся его семья. С подростковых лет он работал на земле, был фермером и строителем. 46 лет он провел в счастливом браке, став отцом троих детей и дедушкой для пяти внуков, а на излете своих дней вновь увидел мировую пандемию — на сей раз, коронавируса.

CGTN Africa / YouTube

Блом был абсолютно самостоятельным до последних дней своей жизни — несмотря на снижение слуха и невозможность быстро ходить, он ни в чем себе не отказывал. Блом не знал причин столь высокой продолжительности своей жизни и всегда благодарил за нее высшие силы. За два года до смерти он бросил курить и стал вести более здоровый образ жизни. За три дня до кончины ему внезапно стало плохо, и он быстро угас.

Будучи главным долгожителем ЮАР, он может быть признан и старейшим мужчиной в мире. Предшественником был Дзироэмон Кимура из Японии, но Блом пережил его на 52 дня. Впрочем, с установлением подобных рекордов часто возникают сложности, ведь у многих долгожителей нет гарантий достоверности своих документов или отсутствуют официальные записи об их рождении. Кроме того, разные версии рекордов часто расходятся, поэтому статус самых возрастных людей планеты обычно одновременно носит несколько человек.

Ранее 5-tv.ru писал про смерть другого долгожителя из Японии в возрасте 112 лет.