Цветущий куст обошел по популярности Екатерину Климову

Актриса и мать четверых детей Екатерина Климова всегда выглядит отлично. Это признают и коллеги-мужчины, и пользователи сети, которым обычно сложно угодить. Однако реакция на ролик с одетой в облегчающую одежду артисткой получило необычную реакцию подписчиков в Instagram.

Климова разместила на своей странице видео, сделанное в режиме таймлапс для социальной сети TikTok. Эта платформа была запрещена в США.

На видео в ускоренном формате Климова показывает подписчиком свой комплекс тренировок на открытом воздухе, который помогает ей поддерживать себя в форме во время театрального сезона.

«Скоро спектакли», — написала она.

Instagram @klimovagram

Но ни йога на траве, ни точеная фигура Климовой в коротком топе и туго обтягивающих ноги леггинсах не смогли отвлечь подписчиков от главного. Их вниманием полностью завладели цветущие кусты гортензии на заднем плане.

«Катенька, это же у вас гортензии растут, если не ошибаюсь, подскажите, пожалуйста, какой сорт»;

«Екатерина, конечно, супер, но гортензии вне конкуренции!» — сошлись во мнениях большинство из них.

Екатерина Климова после развода с третьим мужем Гелой Месхи вновь одинока. У женщины есть четверо детей, растить которых ей помогает любимая мама. Она не раз говорила, что в первую очередь ощущает себя матерью, а лишь потом — артисткой кино и театра. Пользователи сети всегда радушно встречают любые обновления из жизни актрисы, которую очень любят и поддерживают.

Ранее 5-tv.ru делился фото Екатерины Климовой с прогулки с детьми.