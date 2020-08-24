Цветущий куст обошел по популярности Екатерину Климову
Актриса поделилась с фанатами видео из своего TikTok.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Актриса и мать четверых детей Екатерина Климова всегда выглядит отлично. Это признают и коллеги-мужчины, и пользователи сети, которым обычно сложно угодить. Однако реакция на ролик с одетой в облегчающую одежду артисткой получило необычную реакцию подписчиков в Instagram.
Климова разместила на своей странице видео, сделанное в режиме таймлапс для социальной сети TikTok. Эта платформа была запрещена в США.
На видео в ускоренном формате Климова показывает подписчиком свой комплекс тренировок на открытом воздухе, который помогает ей поддерживать себя в форме во время театрального сезона.
«Скоро спектакли», — написала она.
Но ни йога на траве, ни точеная фигура Климовой в коротком топе и туго обтягивающих ноги леггинсах не смогли отвлечь подписчиков от главного. Их вниманием полностью завладели цветущие кусты гортензии на заднем плане.
«Катенька, это же у вас гортензии растут, если не ошибаюсь, подскажите, пожалуйста, какой сорт»;
«Екатерина, конечно, супер, но гортензии вне конкуренции!» — сошлись во мнениях большинство из них.
Екатерина Климова после развода с третьим мужем Гелой Месхи вновь одинока. У женщины есть четверо детей, растить которых ей помогает любимая мама. Она не раз говорила, что в первую очередь ощущает себя матерью, а лишь потом — артисткой кино и театра. Пользователи сети всегда радушно встречают любые обновления из жизни актрисы, которую очень любят и поддерживают.
Ранее 5-tv.ru делился фото Екатерины Климовой с прогулки с детьми.
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