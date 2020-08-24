Новые льготы, выплаты и правила: что изменится в РФ в сентябре

Весна и лето 2020 года были непростыми для большинства россиян. На фоне пандемии коронавируса людям пришлось привыкать буквально к жизни в новой реальности. Многим пришлось отказаться от привычного образа жизни, возможности путешествовать и работать в офисе. В сентябре россиян также ждет несколько нововведений.

Пенсия

Деревенским пенсионерам, имеющим более 30 лет стажа в сельской местности, поднимут пенсии. Решение об этом было принято еще два года назад, но действовать начнет только с 1 сентября этого года. Прибавка составит 1421 рубль. Обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом не требуется, все произойдет автоматически.

Все пожилые люди в РФ, которые имеют право на пенсионные выплаты, до 30 сентября 2020 года обязаны оформить банковскую карту национальной платежной системы «Мир». В противном случае с октября они не смогут получить пенсию, которая будет начисляться только туда. Месяца как раз хватит на улаживание всех деталей.

Банкротство

В случае наличия долга в 50-500 тысяч рублей россияне с 1 сентября смогут осуществлять процедуру банкротства бесплатно. Это можно будет сделать в досудебном порядке без лишних сложностей.

Школы

Ученики первых-четвертых классов с началом учебного 2020/2021 года будут бесплатно получать в школьной столовой завтрак. Ученики второй смены смогут рассчитывать на бесплатные обеды. Впрочем, к этому требованию властей готовы лишь 75% учебных заведений России — в некоторых просто нет условий кормить детей, либо не хватает на это средств.

Классным руководителям теперь полагается ежемесячная доплата из федерального бюджета за совмещение основой работы с руководством классом. Она составит пять тысяч рублей сверх обычной зарплаты.

Выборы

Уже 13 сентября по всей России пройдет Единый день голосования. Жителям разных регионов предоставят возможность решить, кто будет их законными представителями в законодательных собраниях, думах или администрации.

Страхование автомобиля

С 30 сентября действие временного разрешения на покупку полиса ОСАГО без прохождения техосмотра будет окончено. Это правило вводили для автомобилистов РФ во время массовой самоизоляции из-за коронавируса. Без осмотра специалистами получить полис уже не получится. Кроме того, с конца августа уже поменяли и правила расчета стоимости полиса ОСАГО, так что с сентября платить за него придется больше, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, как изменится обучение в школах Москвы и Петербурга с 1 сентября.