Два взрыва на Филиппинах унесли жизни тринадцати человек

На юге Филиппин в городе Холо (провинция Сулу) прогремели два взрыва с разницей в несколько часов. В результате случившегося погибли 13 человек, еще более 70 получили ранения, сообщает ФАН.

Глава филиппинского Красного Креста Ричард Гордон заявил, что один из взрывов прогремел примерно в полдень по местному времени. Сдетонировала взрывчатка, которой был начинен мотоцикл.

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В числе погибших — семь филлипинских военных, которые помогали местным властям в борьбе с пандемией коронавируса. Грузовик 21-го пехотного батальона армии был припаркован недалеко от места трагедии.

Второй взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник. Правоохранительные органы проверяют, причастны ли к взрывам экстремистские группировки.

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