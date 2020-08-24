Два взрыва на Филиппинах унесли жизни тринадцати человек

|
Татьяна Меркер
23

В городе Холо на юге страны произошли теракты, сообщили в правоохранительных органах.

Два взрыва на Филиппинах унесли жизни тринадцати человек

Фото: PEEWEE C. BACUNO via REUTERS

На юге Филиппин в городе Холо (провинция Сулу) прогремели два взрыва с разницей в несколько часов. В результате случившегося погибли 13 человек, еще более 70 получили ранения, сообщает ФАН.

Глава филиппинского Красного Креста Ричард Гордон заявил, что один из взрывов прогремел примерно в полдень по местному времени. Сдетонировала взрывчатка, которой был начинен мотоцикл.

PEEWEE C. BACUNO via REUTERS

В числе погибших — семь филлипинских военных, которые помогали местным властям в борьбе с пандемией коронавируса. Грузовик 21-го пехотного батальона армии был припаркован недалеко от места трагедии.

Второй взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник. Правоохранительные органы проверяют, причастны ли к взрывам экстремистские группировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилось видео момента гибели российского генерала в Сирии.

+21° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
Сильный пожар начался в районе аэропорта в Белгороде
15:33
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
15:23
Ребенок погиб при обрушении плиты в здании во Владимирской области
15:11
Двое учителей пострадали при провале бетонной плиты в школе в Астрахани
15:06
Бывший муж Полины Гагариной показал «ужасные условия жизни» после расставания с певицей
15:01
Военный эксперт объяснил, почему самолеты-разведчики США все чаще появляются у границ РФ

Сейчас читают

У Кэти Перри пошел десятый месяц беременности
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок