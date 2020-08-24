Военный эксперт объяснил, почему самолеты-разведчики США все чаще появляются у границ РФ

Самолеты-разведчики НАТО все чаще появляются у российских границ в связи с ростом обороноспособности РФ, считает экс-заместитель главкома ВВС России, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В интервью ФАН военный эксперт отметил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ находятся на новом витке своего развития: появляется новое вооружение, как, например, радиоэлектронные средства, о которых НАТО не в курсе. Именно поэтому самолеты Альянса вблизи границ РФ специально «провоцируют» российских военных.

«Альянсу нужно знать радиочастотный спектр наших средств обороны. С этой целью самолеты могут спровоцировать нарушения государственной границы, чтобы мы включили дополнительные силы и средства, которые задействованы в обороне страны. Тем самым они намерены узнать, как работает наша радиолокационная система», — заявил Бижев.

Он также подчеркнул, что военных НАТО очень сильно интересует система обороны Крыма. По его словам, Североатлантическому альянсу важно знать, какие средства ПВО Россия разместила на полуострове.

Эксперт напомнил, что с момента своего появления в 1949 году НАТО «ни на один день не прекращала разведку наших границ». Особое внимание американская разведка уделяет акватории Черного моря, где располагаются главные военно-морские базы РФ в Севастополе и Новороссийске.

«Военные НАТО еще ведут разведку на северо-западном направлении, в районе Тихого океана, то есть по всему периметру страны. Разведка не прекращалась ни на минуту, ни на секунду: были периоды потепления, а потом похолодания», — сказал Бижев, добавив, что НАТО не оставит в покое Россию до тех пор, пока будут существовать США.

Ранее 5-tv.ru писал, что 12 августа российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем. Это уже не первый случай перехвата самолетов ВВС США в этом месяце.