На «Авито» продают автограф Путина за два миллиона рублей
Подпись президента страны на листе картона выставлена на интернет-доске объявлений.
Фото: www.globallookpress.com © Klaus Ohlenschläger
В интернет-магазине «Авито» часто можно обнаружить весьма необычные товары. Но товар под наименованием «Автограф В. В. Путина с пожеланием счастья» удивил даже бывалых онлайн-шопоголиков.
Продавец из Санкт-Петербурга выставил на продажу картонную грамоту, выданную за третье место в соревнованиях, которую подписал лично президент страны. Автограф датирован 25-м декабря 1999 года.
«Юле на память и на счастье», — гласит текст на обратной стороне благодарственного письма.
Необычный товар продавец оценил, как квартиру в области. Приобрести товар можно за два миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, внимание полиции привлекло объявление на «Авито» с подписью «продам мальчика».
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