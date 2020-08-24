Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

Владимир Путин обратил внимание на спад сельхозпроизводства в Ростовской области. С отчетом у главы государства сегодня был губернатор Василий Голубев.

Ростовская область — один из крупнейших сельскохозяйственных субъектов России. По площади сельхозугодий и посевов зерновых — второе место в стране. В регионе — благоприятные условия для развития садоводства и виноградарства. Традиционно, развито животноводство и птицеводство. Но последние три года наметилась тенденция к сокращению сельхозпродукции. И это, как сказал президент, вызывает беспокойство.

«Да, Ростовская область — это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион Что происходит в этой сфере?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Если иметь в виду промежуточные итоги растениеводства, то мы по году планируем выйти на уровень выше прошлогоднего, немножко больше 100%, но для нас это тоже важно», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Я Вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, Вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы», — попросил российский президент.

Уделить внимание стоит и объемам строительства, они снижены, а также рынку труда. Безработица, по словам президента, — сегодня одна из главных проблем в стране, но Ростовская область — развитый промышленный регион и способен справиться с ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России.