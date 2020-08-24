Ребенок и двое взрослых утонули при опрокидывании лодки в Дагестане

Три человека утонули в результате опрокидывания лодки на реке Сулак в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в ГУ МЧС по республике. Трагедия произошла вечером 23 августа рядом с населенным пунктом Гельбах.

Как сообщили в ведомстве, жертвами ЧП стали 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка, тела которых до сих пор не найдены. Отмечается, что судовладелец смог самостоятельно выплыть на берег. В настоящий момент на месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы.

«Задействована группировка спасателей Кизилюртовской, Махачкалинской поисково-спасательных служб и работников государственной инспекции по маломерным судам в составе 18 человек, четырех единиц техники и одного плавсредства», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Португалии бросился спасать тонущих в океане женщин.