Душевность и надежда «на авось»: Россияне назвали черты национального характера

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Результаты опроса показали, что большинство респондентов уверены в существовании особого, «русского характера».

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Больше половины россиян уверены — «русский характер», отличающий только наших соотечественников, действительно существует.

70% опрошенных ответили, что им известны черты, свойственные большинству русских людей. Причем почти все они — положительные. Негативно национальный характер оценили всего 2% респондентов.

Доброта и душевность — самые популярные качества, присущие, по мнению россиян, типичному русскому. В списке плюсов также мужественность, терпимость, честность и патриотизм.

А вот главная беда русского — в нездоровых привычках. Лень и пристрастие к алкоголю на первой строчке рейтинга недостатков национального характера. Так считают свыше 20% опрошенных. На втором месте — надежда на знаменитый «русский авось».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России провели опрос о предпочтительном возрасте выхода на пенсию. 

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