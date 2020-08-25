Союз потребителей России направил в Минстрой предложения о модернизации системы учета тепла в жилых домах. Пока многие платят по-среднему — зимой и летом или за соседа, который никогда не закрывает входную дверь.

Новые поправки призваны восстановить справедливость, вот только платить за модернизацию, похоже, тоже придется потребителям.

Корреспондент Сергей Лесков разбирался в ситуации. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в домах, построенных 40-50 лет назад, можно сэкономить до 15% расходов на тепло. Для этого потребуется усовершенствовать тепловые пункты этих зданий.