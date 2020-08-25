В России хотят изменить расчет платы за отопление в домах — видео
Соответствующее предложение Союз потребителей направил в Минстрой.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru
Союз потребителей России направил в Минстрой предложения о модернизации системы учета тепла в жилых домах. Пока многие платят по-среднему — зимой и летом или за соседа, который никогда не закрывает входную дверь.
Новые поправки призваны восстановить справедливость, вот только платить за модернизацию, похоже, тоже придется потребителям.
Корреспондент Сергей Лесков разбирался в ситуации. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в домах, построенных 40-50 лет назад, можно сэкономить до 15% расходов на тепло. Для этого потребуется усовершенствовать тепловые пункты этих зданий.
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