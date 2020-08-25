Стало дороже! Во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в этом году?

Минимальный набор школьника в этом году обойдется родителям почти в пять тысяч рублей. Это на четверть больше чем в 2019-м. К такому выводу эксперты пришли после того, как изучили несколько десятков миллионов кассовых чеков.

Учитывали стоимость самого необходимого: школьная форма, рюкзак и канцелярские принадлежности. Основные причины - рост курса валют и ситуация с коронавирусом.

Даже букет первокласника в этом сезоне станет дороже приблизительно на 20%. Цветы закупают в основном за границей, однако из-за ограничений предприниматели испытывают трудности с доставкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили начать учебный год с октября.