Стало дороже! Во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в этом году?
Эксперты изучили несколько десятков миллионов кассовых чеков, чтобы определить стоимость минимального набора школьника.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
Минимальный набор школьника в этом году обойдется родителям почти в пять тысяч рублей. Это на четверть больше чем в 2019-м. К такому выводу эксперты пришли после того, как изучили несколько десятков миллионов кассовых чеков.
Учитывали стоимость самого необходимого: школьная форма, рюкзак и канцелярские принадлежности. Основные причины - рост курса валют и ситуация с коронавирусом.
Даже букет первокласника в этом сезоне станет дороже приблизительно на 20%. Цветы закупают в основном за границей, однако из-за ограничений предприниматели испытывают трудности с доставкой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили начать учебный год с октября.
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