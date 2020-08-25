Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков
По словам аналитиков, показатель снизился на пять миллиардов долларов и достиг отрицательных значений.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков, сообщает РИА Новости. По словам аналитиков, показатель ликвидности снизился на пять миллиардов долларов и достиг отрицательных значений.
«Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар», — цитирует агентство ежедневный аналитический обзор одной из финансовых организаций.
По информации экспертов, снижение запаса произошло несмотря на приостановку оттока средств клиентов. В то же время российские банки направили около 4 миллиардов долларов на валютное кредитование. С учетом многолетней систематической тенденции спада данного показателя сумма является нетипично большой.
Отмечается, что в результате отток валютной ликвидности по кредитно-депозитным операциям в июле достиг 3,1 миллиарда долларов. Схожая ситуация была зафиксирована и в июне, когда россияне массово забирали деньги из банков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналитики Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище» для сбережений.
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