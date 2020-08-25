Конец эпохи «Арматы»: В России разработали концепт «танка будущего»

Конструкторы 38-го Научного исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) разработали концепцию «танка будущего». Предполагается, что уникальная двухзвенная бронетехника придет на смену «Армате» после 2040-х годов.

Проект перспективной боемашины был представлен на форуме «Армия-2020». В беседе с ТАСС замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов рассказал о принципиальном отличии новой разработки от предшественников.

«Боевая машина рассматривается сегодня в варианте двухзвенной сочлененной конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания», — пояснил Губанов.

Он также добавил, что во втором звене бронетехники, соединенным сцепкой с первым, предполагается поместить многотопливный газотурбинный двигатель мощностью три тысячи лошадиных сил. В нем же будут находится наземные и воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Именно они будут вести разведку, поиск мин, а также выполнять функцию охраны.

Отмечается, что стрелять «танк будущего» будет гиперзвуковыми снарядами, а вместо пороха отныне будут использоваться составы, воспламеняющиеся электрическим разрядом. В корме модуля разместят самонаводящиеся ракеты, дальность полета которых порядка 12 километров.

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