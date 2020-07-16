Российский штурмовик Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании
Видео тренировки отечественных боевых самолетов, которые отработали ракетные удары по условной цели противника, вызвало восхищение у западных экспертов.
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Фото, видео: РИА Новости / Нина Падалко, Минобороны России
Британские эксперты высоко оценили возможности модернизированного российского штурмовика Су-25СМ3. Накануне в сети были опубликованы кадры, на которых боевой самолет во время тренировочного полета отрабатывает ракетные удары по условной цели противника. Видео вызвало восхищение у западных специалистов.
«Самолет способен выявлять и уничтожать противника буквально за одну атаку, одновременно выдерживая огонь противника. <…> Су-25СМ3 стал гораздо более универсальным, получил возможность применять расширенную номенклатуру бомб и ракет», — говорится в статье издания Daily Express.
Характеризуя особенности штурмовика, автор материал назвал его «огнедышащим летающим танком», отметив его тяжелую броню и высокую надежность. По его словам, самолет успешно применялся во многих вооруженных конфликтах. При обновлении авиалайнера конструкторы использовали опыт его применения в Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два СУ-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем.
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