«Ты мой лучший друг»: Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с юбилеем

Ведущая Ксения Бородина подготовила милое поздравление с 40-летием для своего мужа Курбана Омарова. Она сделала видео, посвященное их любви и общим воспоминаниям.

«Люблю тебя!» — пропищала она детским голоском, предваряя ролик с поздравлением.

Пара вместе с 2015 года, недавно они праздновали пятилетнюю годовщину своей свадьбы. А теперь пришел черед и супруга Бородиной — ему исполнилось сорок лет. Ксения не пожалела комплиментов для своего любимого, назвав его «настоящим мужчиной».

«Ты мой самый лучший друг, как это было много лет назад, так и осталось, — призналась ведущая в подписи под постом. — С каждым годом нашей совместной жизни я люблю тебя еще сильнее. Ты отличный муж, надежный друг и самый добрый отец».

До встречи с Омаровым Ксения уже была замужем. От первого брака у нее осталась дочь Маруся, а во втором она родила младшую дочку Теону.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Бородина проводит отпуск в Крыму.