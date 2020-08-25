Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором оценил выводы немецких врачей о возможном диагнозе Алексея Навального. По словам специалиста, общественности не следует торопиться с выводами относительно произошедшей с блогером ситуации.

Доктор Мясников говоря о веществе из группы ингибиторов холинэстеразы, которое якобы обнаружено у Алексея Навального, отметил, что данный фермент оказывает разрушительное воздействие на нейромедиатор ацетилхолин в синапсах (место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой — Прим.ред.).

«Смысл в том, что ситуация с этими „синапсами“ проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее», — написал Александр Мясников.

Врач добавил, что самым распространенным источником ингибиторов холинэстеразы являются органофосфорные удобрения. Кроме того, вещество входит в состав препаратов, которые применяются для лечения болезни Альцгеймера, и для улучшения памяти. Александр Мясников считает, что нужно дождаться определенного развития событий.

«Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались „пшиком“ и наоборот, уж поверьте», — заключил врач.

Нарколог Олег Стеценко в беседе с 5-tv.ru косвенно подтвердил точку зрения Александра Мясникова. Медик отметил, что даже при получении большой дозы вещества из внешней среды, Алексей Навальный вряд ли почувствовал бы себя плохо.

«Мог ли он получить фосорганическое вещество бытовым путем? Ну, это, если кто-нибудь набрызгал „Карбофос“ на стол, а он там сидел, вылизывал. Даже если бы он пальцем провел по столу и облизал палец, то он вряд ли получил бы отравление. Надо получить довольно большую дозу „Карбофоса“. В „застойные“ годы была такая схема — алкоголики „пшикали“ „Карбофос“ на водку и так пили. Опьянение углублялось, были отравления. Клиника фосорганических веществ была явная и хорошо описана», — сказал Олег Стеценко.

Нарколог подчеркнул, что в современном мире, когда люди вовсю используют мобильные телефоны, применять фосорганические вещества якобы для отравлений — это сравнимо со средневековьем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что токсиколог раскритиковал версию немецких врачей о диагнозе Навального.