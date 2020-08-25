Петербуржец забил мать до смерти табуретом и бросил ее тело в ковре на балконе
Вопиющий инцидент произошел вечером 24 августа в Красногвардейском районе.
Фото: www.globallookpress.com © Lilly
Безработный житель Петербурга забил до смерти табуретом собственную 65-летнюю мать и бросил ее тело в ковре на балконе. Как стало известно 5-tv.ru, семейная драма разыгралась в квартире одного из домов на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе.
Тревогу забила 42-летняя дочь погибшей, когда пенсионерка перестала выходить на связь. Прибывшие на место стражи порядка застали в жилище 35-летнего сына женщины. Мужчина рассказал правоохранителям, что в определенный момент между ним и матерью возник конфликт на фоне личной неприязни.
В ходе перепалки отпрыск схватил табурет и забил им близкого человека. Удостоверившись, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник завернул ее труп в ковер и вытащил на балкон.
Предполагаемый преступник был задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и об аресте подозреваемого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства.
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