До СВО боевик служил в австралийской королевской пехоте.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные ликвидировали в ДНР австралийского наемника, воевавшего на стороне боевиков Вооруженных сил Украины в ходе СВО. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Убитого звали Самуэль Майкл Педрацини. По словам собеседника агентства, уничтоженный наемник был боевиком 3-го полка сил специальных операций Украины.
Кроме того, до начала СВО Педрацини проходил службу в 7-м полку австралийской королевской пехоты, после чего отправился в Великобританию, где занимался подготовкой боевиков ВСУ. Других сведений о ликвидированном агентство не привело.
Ранее командир командир батальона 103-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным «Моздок» рассказал об обнаружении российскими войсками во время зачистки Константиновки в ДНР британских и польских наемников, которые воевали на стороне противника. Он добавил, что один из его сослуживцев во время прохождения службы в Польше научился идентифицировать язык местных жителей.
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