Массовое отравление произошло на Ставрополье — пострадали 40 человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Некоторым посетителям базы отдыха потребовалась госпитализация.

Массовое отравление в гостинице на Ставрополье — новости

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Работа гостиничного комплекса в Новоселицком округе Ставропольского края временно прекращена после массового отравления постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В надзорном органе отметили, что о происшествии стало известно после жалоб посетителей базы отдыха на самочувствие. Врачи выявили у пострадавших кишечную инфекцию, при этом некоторым из них потребовалась госпитализация.

Кроме того, ТАСС в оперативных службах Ставрополья заявили, что в результате случившегося помощь понадобилась 40 постояльцам. У пострадавших выявлена высокая температура и другие признаки отравления.

В Следкоме подчеркнули, что по факту инцидента в гостинице начата проверка. В пресс-службе также добавили, что внимательно проконтролируют вопрос оказания необходимых медицинских услуг.

«По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана процессуальная оценка», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге четырем несовершеннолетним понадобилась медицинская помощь. У них выявили признаки отравления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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