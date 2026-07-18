«Душераздирающий опыт»: чихуахуа чуть не умер, съев растение в парке

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Безобидное на первый взгляд насаждение оказалось причиной тяжелых последствий для домашнего любимца.

Чихуахуа Купер серьезно отравился листьями хосты

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Peoplе: чихуахуа Купер серьезно отравился после того, как съел листья хосты

В Великобритании чихуахуа по кличке Купер серьезно отравился после того, как съел листья растения хоста. Об этом сообщил журнал People.

Хозяйка собаки Кейтлин Робертс рассказала, что после прогулки питомец перестал есть, у него началась рвота и дрожь. Ветеринары установили, что причина — хоста, декоративное многолетнее растение с широкими листьями, часто высаживаемое на участках. Даже небольшое количество хосты способно вызвать у собак тяжелое расстройство ЖКТ, включая обильное слюноотделение, боли в животе и слабость.

«Это был душераздирающий опыт, я не пожелаю такого ни одному человеку, у которого есть собака», — заявила Кейтлин Робертс.

Куперу потребовалась срочная операция и дальнейшее дорогостоящее лечение, включая лекарства и специальную диету, общая стоимость которого превысила шесть тысяч фунтов (634 500 рублей. — Прим. ред.). Собака до сих пор восстанавливается и столкнулась с осложнениями после отравления.

Кейтлин Робертс создала петицию с требованием маркировать растения и предупреждать о их токсичности для животных. По ее словам, многие владельцы питомцев даже не подозревают, что привычные декоративные растения могут быть смертельно опасны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за городом для домашних животных существует столько же опасностей, сколько и в городских условиях. Директор фонда по охране качества продуктов для людей и животных Григорий Балагуров отметил, что летом увеличивается число случаев пропажи, отравления или травм питомцев. Он подчеркнул необходимость надежного ограждения территории и закрытых ворот, чтобы снизить риски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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