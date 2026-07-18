«Впервые слышу»: тетя подростка о поджоге им АЗС в Санкт-Петербурге

Тетя подростка, совершившего поджог АЗС, впервые узнала об инциденте

Тетя совершившего поджог автозаправки в Санкт-Петербурге подростка ничего не знала о преступлении, которое совершил ее родственник. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Женщина заявила, что впервые слышит о случившемся. Кроме того, родственница подчеркнула, что не получала никаких известий от родителей задержанного мальчика и совсем отстранена от произошедшего. Она также отметила, что с племянником виделась редко.

«Не знаю, это первый раз слышу. … Редко видимся, редко. Поэтому я не могу вам сказать ничего такого», — сказала женщина.

При этом тетя попыталась защитить молодого человека, приведя его спортивные успехи. По ее словам, подросток был не просто активным, но и считался одним из сильнейших юных атлетов Санкт-Петербурга по физподготовке.

Кроме того, женщина отвергла версию его старшего брата о том, что преступник мог оказаться под влиянием мошенников из Украины. Она добавила, что любой шаг или поступок подростка контролировался его родителями.

«Нет, ничего такого не может быть. Он под родительским надзором, под контролем, под присмотром», — пояснила тетя.

Подросток также не имел проблем с финансами, так как всегда искал легальный заработок в виде подработок или волонтерства, уверяет она. При этом женщина не в курсе, как в последнее время жил ее родственник.

«Вы, наверное, сами за себя не можете отвечать, как вы поступите в той или иной ситуации, а хотите, чтобы я за кого-то ответила? Мы сами за себя не можем отвечать», — заключила женщина.

Инцидент на АЗС случился 17 июля. Несовершеннолетний вылил легковоспламеняющуюся жидкость возле и на территории заправки и совершил поджог. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Преступник был задержан правоохранителями.

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