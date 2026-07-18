«Впервые слышу»: тетя подростка о поджоге им АЗС в Санкт-Петербурге

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 15 0

При этом родственница попыталась оправдать преступника.

Фото, видео: Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тетя подростка, совершившего поджог АЗС, впервые узнала об инциденте

Тетя совершившего поджог автозаправки в Санкт-Петербурге подростка ничего не знала о преступлении, которое совершил ее родственник. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Женщина заявила, что впервые слышит о случившемся. Кроме того, родственница подчеркнула, что не получала никаких известий от родителей задержанного мальчика и совсем отстранена от произошедшего. Она также отметила, что с племянником виделась редко.

«Не знаю, это первый раз слышу. … Редко видимся, редко. Поэтому я не могу вам сказать ничего такого», — сказала женщина.

При этом тетя попыталась защитить молодого человека, приведя его спортивные успехи. По ее словам, подросток был не просто активным, но и считался одним из сильнейших юных атлетов Санкт-Петербурга по физподготовке.

Кроме того, женщина отвергла версию его старшего брата о том, что преступник мог оказаться под влиянием мошенников из Украины. Она добавила, что любой шаг или поступок подростка контролировался его родителями.

«Нет, ничего такого не может быть. Он под родительским надзором, под контролем, под присмотром», — пояснила тетя.

Подросток также не имел проблем с финансами, так как всегда искал легальный заработок в виде подработок или волонтерства, уверяет она. При этом женщина не в курсе, как в последнее время жил ее родственник.

«Вы, наверное, сами за себя не можете отвечать, как вы поступите в той или иной ситуации, а хотите, чтобы я за кого-то ответила? Мы сами за себя не можем отвечать», — заключила женщина.

Инцидент на АЗС случился 17 июля. Несовершеннолетний вылил легковоспламеняющуюся жидкость возле и на территории заправки и совершил поджог. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Преступник был задержан правоохранителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.40
0.08 89.90
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:31
«Впервые слышу»: тетя подростка о поджоге им АЗС в Санкт-Петербурге
1:11
«Душераздирающий опыт»: чихуахуа чуть не умер, съев растение в парке
0:50
Иран атаковал главный ИИ-хаб США в Бахрейне
0:29
В Кировской больнице извлекли инородное тело из сердца пациента без разреза
0:08
В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов
23:50
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
Объявившая о беременности от Иракли модель Екатерина Лукьянова потеряла ребенка
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео