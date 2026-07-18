Два нефтетанкера загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Тегеран обвинил поврежденные корабли в связях с США.

Взрывы нефтяных танкеров в Ормузском проливе 18 июля новости

Фото: Reuters

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Тема:
Ормузский пролив

Два нефтяных танкера подорвались и загорелись при попытке пройти через заминированный участок в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в своем Telegram-канале.

«Два нефтяных танкера взорвались и загорелись при прохождении по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что взорвавшиеся суда были связаны с разведывательной службой США. В ведомстве также предупредили, что проход кораблей через пролив, а также экспорт нефти, газа и химических удобрений из региона невозможен из-за действий Вашингтона.

«Чтобы защитить капитал и свои жизни судам не следует поддаваться обману и заходить на заминированный маршрут», — подчеркнули в КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады исламской республики. Иранским торговым судам запрещен проход через пролив, в то время как суда остальных государств могут спокойно передвигаться по нему.

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