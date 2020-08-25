В Кремле отреагировали на эвакуацию сотрудников «Яндекса» из Белоруссии
Накануне пределы Минска и республики покинула большая часть из 300 работников компании.
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Фото, видео: www.globallookpress / ALEXEY BYCHKOV; Komsomolskaya Pravda
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле отреагировали на ситуацию с эвакуацией сотрудников компании «Яндекс» из Белоруссии.
В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ государственный деятель отметил, что в России внимательно следят за ситуацией, однако пока не видят угрозы безопасности соотечественников и бизнеса.
«Мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии. Мы бы не хотели, сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон нашему бизнесу, будет создавать неконкурентную реальность, но собственно, поводов для этого сейчас нет», — заявил Песков.
О том, что сотрудники «Яндекса» в срочном порядке покинули пределы республики стало известно во вторник, 25 августа. Как сообщили 5-tv.ru в компании, причиной тому послужили массовые обыски и запрет на работу в офисах со стороны властей Белоруссии. Отмечалось, что данное распоряжение действовало уже несколько месяцев.
Часть сотрудников смогли перейти на удаленный формат работы, пребывая в Минске, часть — вернулись на родину или были срочно вывезены за пределы столицы республики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офисы компании «Яндекс» в Белоруссии пришли вооруженные «гости».
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