В Генпрокуратуре заявили о широком распространении движения АУЕ* в соцсетях

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Василий Заика
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Эксперты насчитали порядка 30 тысяч групп, посвященных запрещенной криминальной субкультуре.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Werner Bachmeier

В Генеральной прокуратуре РФ заявили о широком распространении движения АУЕ* в социальных сетях. По словам исполняющего обязанности профильного управления ведомства Алексея Жафярова, только по состоянию на конец 2019 года эксперты насчитали во «ВКонтакте» порядка 30 тысяч групп, посвященных запрещенной криминальной субкультуре.

Кроме того, на видеохостинге YouTube размещено внушительное количество роликов соответствующего пропагандистского толка.

«Деятельность АУЕ* получила широкое распространение в регионах РФ и на территории стран СНГ. Это пример того, как криминальная субкультура оформилась в сетевое движение. И в рамках этого движения совершаются вполне конкретные преступления, в том числе насильственного характера», — цитирует Алексея Жафярова РИА Новости.

Отмечается, что интернет-ресурсы с информацией о запрещенном движении АУЕ* блокируются в РФ тысячами. В настоящее время «черный список» насчитывает более 30 тысяч страниц.

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за любовь детей к АУЕ* родителей накажут рублем.

* — запрещена в РФ.

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