«На руках кровь»: Ида Галич высказалась о вине Ефремова в аварии в центре Москвы

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Татьяна Меркер
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Блогер сделала несколько громких заявлений, отвечая на вопросы подписчиков.

«На руках кровь»: Ида Галич высказалась о вине Ефремова в аварии в центре Москвы

Фото: Instagram @galichida

Блогер Ида Галич, которая недавно стала матерью, даже в домашних хлопотах не забывает и о своих фанатах. Она часто «общается» с подписчиками в Instagram, отвечая на их вопросы, оставленные в специальном окошке.

Во время очередной рубрики «вопрос-ответ» Ида была даже слишком откровенна в своих заявлениях. Блогер высказала свое мнение о вине Ефремова в «пьяной аварии».

«Умер чей-то сын. Умер муж. Ужасные обстоятельства. Кровь на руках», — высказалась Галич.

Instagram @galichida

Подписчики также задавали вопросы о личной жизни, материнстве, работе и доходах самой звезды. Один из фолловеров поинтересовался мнением Иды о гивах в Instagram (розыгрыши призов и денег между подписчиками — Прим.ред.). Галич отшутилась, что ей все сложнее отказывать спонсорам, которые хотят провести гив от ее имени.

«Предлагают все больше денег. 15 миллионов — последнее подобное предложение», — написала блогер.

Знаменитость также отметила, что высоко ценит честность и правдивость подобных розыгрышей, поэтому хорошо проверяет всех потенциальных спонсоров. И не позволит кому-либо обмануть своих подписчиков «мошенническими» схемами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стал известен гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка».

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