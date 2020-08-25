Верхом на радуге: девочку на надувном единороге унесло в открытое море

Девочку в надувных нарукавниках, восседавшую на резиновом единороге, спасли моряки с греческого парома в Коринфском заливе. Как оказалось, малышку унесло течением и ветром очень далеко от берега.

На опубликованном в соцсетях видео можно наблюдать, как на борту судна за жизнь малышки переживают моряки и пассажиры, среди которых есть и русскоязычные. При этом девочка была на высоте — не волновалась, крепко держалась за «надувного друга» и спокойно ждала, когда ее вытащат.

«Там ребенок, девочка! — обсудили женщины за кадром. — Маленький совсем, ножки вон какие!»

Как оказалось, ребенка унесло в море с берега города Антиррио в Греции. Пользователи сети сразу нашли виновных в случившемся.

«Приз отца года получает…»;

«Родители-2020», — написали они.

Другие же просто порадовались за малышку, которой хватило сил не паниковать и крепко держаться за единорога. А также поблагодарили капитана судна, с которого заметили ребенка.

«Счастливая малышка»;

«Она даже не плакала! Браво, капитан!»

Ранее 5-tv.ru писал, как полицейским удалось спасти тонущего ребенка.