Верхом на радуге: девочку на надувном единороге унесло в открытое море
Пятилетнюю малышку заметили с борта проходящего мимо судна.
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Фото, видео: www.globallookpress / Carsten Leuzinger; соцсети
Девочку в надувных нарукавниках, восседавшую на резиновом единороге, спасли моряки с греческого парома в Коринфском заливе. Как оказалось, малышку унесло течением и ветром очень далеко от берега.
На опубликованном в соцсетях видео можно наблюдать, как на борту судна за жизнь малышки переживают моряки и пассажиры, среди которых есть и русскоязычные. При этом девочка была на высоте — не волновалась, крепко держалась за «надувного друга» и спокойно ждала, когда ее вытащат.
«Там ребенок, девочка! — обсудили женщины за кадром. — Маленький совсем, ножки вон какие!»
Как оказалось, ребенка унесло в море с берега города Антиррио в Греции. Пользователи сети сразу нашли виновных в случившемся.
«Приз отца года получает…»;
«Родители-2020», — написали они.
Другие же просто порадовались за малышку, которой хватило сил не паниковать и крепко держаться за единорога. А также поблагодарили капитана судна, с которого заметили ребенка.
«Счастливая малышка»;
«Она даже не плакала! Браво, капитан!»
Ранее 5-tv.ru писал, как полицейским удалось спасти тонущего ребенка.
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