Россиянам вернулось 100 миллионов кешбэка за поездки по стране

Правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В рамках этой программы путешественники уже смогли вернуть 100 миллионов рублей за свои поездки по России, сообщили «Известиям» представители платежной системы «Мир».

Программа стартовала с начала августа, и за это время сайт «Мирпутешествий.рф», где производится покупка туров, посетило более миллиона пользователей, об этом сообщила руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Всего, по оценкам специалистов, россияне приобрели туристических услуг более чем на 500 миллионов рублей.

Кроме летнего периода, путешественники продолжают покупать туры и на осенний сезон. Самыми востребованными направлениями стали юг России — Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько продлится программа кешбэка за путешествия по России.