«До слез жалко Борю»: Кравец шокирована состоянием телеведущего Корчевникова

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Василий Заика
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Модель подчеркнула, что в любой момент готова протянуть знаменитости руку помощи.

«До слез жалко Борю»: Кравец шокирована состоянием телеведущего Корчевникова

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Модель, певица и актриса Алена Кравец в интервью «Дни.ру» призналась, что шокирована состоянием здоровья телеведущего Бориса Корчевникова. Светская львица отмечает, что знакома со знаменитостью уже порядка семи лет и часто становилась гостьей его шоу. О проблемах со здоровьем у 38-летнего ведущего женщина узнала намного раньше других.

В начале августа 2015 Борис Корчевников в эфире на федеральном телеканале сделал признание о проведенной ему тяжелейшей операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, в результате которой был затронут слуховой нерв. Вскоре телеведущий объяснил и причину сильного набора веса, вызванную продолжительным курсом лечения.

«Когда Боря попал в больницу, состояние было тяжелым. Мы тут же стали вспоминать про умерших от рака мозга певиц Валентину Толкунову и Жанну Фриске. Но Корчевникову помогло то обстоятельство, что опухоль была не злокачественной и что он вовремя обратился за медицинской помощью. Хотя именно тогда у него начались проблемы со слухом», — сказала Алена Кравец.

Модель подчеркнула, что в закулисье ходят разговоры о недуге телеведущего. Якобы вопросы для гостей редакторы пишут Борису Корчевникову на планшет. Героев шоу, в свою очередь, предупреждают, что ведущий имеет проблемы со слухом.

Алена Кравец добавила, что беседовала о здоровье знаменитости со знакомым онкологом. Врач заверил светскую львицу, что доброкачественное новообразование не является раком. В то же время, расслабляться, по словам медика, Борису Корчевникову нельзя, так как опухоль в любой момент может стать злокачественной.

«До слез жалко Борю, потому что уважаю его как человека и профессионала», — сказала модель.

Светская львица готова при первой необходимости протянуть телеведущему руку помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейрохирург объяснил причины глухоты Корчевникова.

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