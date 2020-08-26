Британский музей отказался от своего основателя и записал его в рабовладельцы

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Бюст Сэра Слоана перенесли на выставку об истории эксплуататорства.

Фото, видео: www.globallookpress / Natalie Tepper; 5-tv.ru

Один из крупнейших музеев мира — Британский музей — отказался от своего основателя Сэра Ганса Слоана. Человека, который завещал государству более 70 тысяч уникальных артефактов, теперь считают рабовладельцем.

Коллекцию он собирал, в том числе за счет доходов сахарной плантации жены. Бюст Сэра Слоана перенесли на выставку об истории эксплуататорства — его лично и всей Британской империи. А власти Лондона задумались, не переименовать ли площадь Слоун-сквер, названную в его честь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что IT-компании запретили ряд терминов, признав их расистскими. 

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