Британский музей отказался от своего основателя и записал его в рабовладельцы
Бюст Сэра Слоана перенесли на выставку об истории эксплуататорства.
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Фото, видео: www.globallookpress / Natalie Tepper; 5-tv.ru
Один из крупнейших музеев мира — Британский музей — отказался от своего основателя Сэра Ганса Слоана. Человека, который завещал государству более 70 тысяч уникальных артефактов, теперь считают рабовладельцем.
Коллекцию он собирал, в том числе за счет доходов сахарной плантации жены. Бюст Сэра Слоана перенесли на выставку об истории эксплуататорства — его лично и всей Британской империи. А власти Лондона задумались, не переименовать ли площадь Слоун-сквер, названную в его честь.
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