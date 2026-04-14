Активация защиты организма: чем финская сауна полезна для иммунитета

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сеанс в парной сопоставим с интенсивными физическими нагрузками.

Чем полезна баня и сауна

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Temperature: посещение сауны временно активирует защитные механизмы организма

Посещение сауны временно активирует защитные механизмы организма и улучшает работу иммунитета. Об этом сообщает издание Temperature.

Специалисты из Финляндии провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 51 взрослый доброволец. Суть исследования заключалась в нахождении в парной в течение 30 минут. Сеанс в сауне завершался кратковременным охлаждением под прохладным душем.

Сразу после процедуры эксперты провели анализ проб крови испытуемых и зафиксировали существенный рост числа лейкоцитов. Согласно результатам, в кровотоке особо ярко выражено увеличилась концентрация лимфоцитов и нейтрофилов. Они являются ключевыми элементами в формировании полноценного иммунного ответа при столкновении с инфекционными угрозами.

Авторы научной работы пояснили, что высокая температура способствует своеобразному перераспределению защитных клеток. Они активно перемещаются из тканей непосредственно в кровь. Это позволяет организму на определенный период эффективнее сопротивляться внешним раздражителям.

Тем не менее ученые подчеркивают кратковременность обнаруженного эффекта. Уже спустя полчаса после завершения сеанса показатели крови возвращались к своим первоначальным значениям. Подобная реакция организма во многом напоминает ту, что возникает при интенсивных физических нагрузках.

На данный момент исследователи изучили лишь мгновенное воздействие разового похода в сауну. Для понимания долгосрочных перспектив укрепления здоровья таким методом потребуются дополнительные эксперименты.

