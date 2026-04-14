Душераздирающая картина: щенок едва не погиб под колесами авто в Москве

После этого происшествия животное чудом смогло выбежать с оживленной трассы.

Что известно о сбитой на МКАД собаке

Щенок дважды попал под машины на МКАД и пропал рядом с Битцевским лесопарком

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) развернули поиск восьмимесячного щенка по кличке Элли, которая оказалась на проезжей части и, по предварительным данным, дважды попала под машины. Об этом стало известно 5-tv.ru.

После этого происшествия 13 апреля животное смогло покинуть трассу, однако его текущее состояние неизвестно.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Владельцы сообщили, что собака пропала вечером около 19:30. По их данным, щенок перебежала дорогу в районе 37-го километра МКАД, рядом с Битцевским лесопарком.

Хозяева уточнили, что Элли — дружелюбная и контактная, но в стрессовой ситуации может не подходить к людям. Они также предупредили, что животное сильно травмировано и требует осторожного обращения.

По словам хозяев, на собаке была шлейка и адресник, а после происшествия она, предположительно, направилась в сторону леса — в направлении Коммунарки или Бутово.

Владельцы обратились за помощью к очевидцам и волонтерам. Они пояснили, что щенка не нужно пытаться ловить самостоятельно, чтобы не усугубить его состояние.

Поиски продолжаются, к ним подключаются неравнодушные жители и зоозащитники. Пока данных о том, удалось ли найти животное, не поступало.

Ранее, писал 5-tv.ru, на китайском шоссе нашли десятки мертвых домашних животных.

Последние новости

19:10
Проглотил и забыл: мужчина 20 лет жил с ртутным градусником в животе
19:05
Новая юная муза Бероева: кто такая Анна Панкратова
19:00
Беби-бум у звезд: кто станет родителями уже этим летом
18:55
Три основных периода течения: как передается оспа обезьян
18:53
«В шоке от нее»: Трамп — о Мелони из-за скандала вокруг его критики Папы
18:40
«Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады

Сейчас читают

«Дядя Миша, есть вода?» — Пичугин вспомнил последние минуты жизни брата и племянника
Композитор Раймонд Паулс попал в больницу
В Ленобласти блогер попала под статью за фото кулича с секс-игрушкой
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео