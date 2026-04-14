Душераздирающая картина: щенок едва не погиб под колесами авто в Москве

Щенок дважды попал под машины на МКАД и пропал рядом с Битцевским лесопарком

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) развернули поиск восьмимесячного щенка по кличке Элли, которая оказалась на проезжей части и, по предварительным данным, дважды попала под машины. Об этом стало известно 5-tv.ru.

После этого происшествия 13 апреля животное смогло покинуть трассу, однако его текущее состояние неизвестно.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Владельцы сообщили, что собака пропала вечером около 19:30. По их данным, щенок перебежала дорогу в районе 37-го километра МКАД, рядом с Битцевским лесопарком.

Хозяева уточнили, что Элли — дружелюбная и контактная, но в стрессовой ситуации может не подходить к людям. Они также предупредили, что животное сильно травмировано и требует осторожного обращения.

По словам хозяев, на собаке была шлейка и адресник, а после происшествия она, предположительно, направилась в сторону леса — в направлении Коммунарки или Бутово.

Владельцы обратились за помощью к очевидцам и волонтерам. Они пояснили, что щенка не нужно пытаться ловить самостоятельно, чтобы не усугубить его состояние.

Поиски продолжаются, к ним подключаются неравнодушные жители и зоозащитники. Пока данных о том, удалось ли найти животное, не поступало.

