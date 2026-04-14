«Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады
За все время пребывания специального корреспондента на острове Кешм не наблюдалось ни иностранных, ни американских военных кораблей.
Фото: www.globallookpress.com/US Navy
«Известия» первыми осветили ситуацию на иранском острове Кешм после начала морской блокады США. Специальный корреспондент Насер Ашкери отметил, что район между Кешмом и Лараком имеет стратегическое значение. Корпус стражей исламской революции ранее объявил его важным маршрутом для судов. В этой зоне КСИР контролирует Персидский залив и осуществляет «умный» контроль Ормузского пролива.
«На другой стороне Персидского залива видно море. Если присмотреться, можно увидеть несколько светящихся точек — это корабли, которые проходят по маршруту, утвержденному военными силами Исламской Республики Иран», — рассказал специальный корреспондент.
«Известия» стали единственными российскими СМИ, которые осветили ситуацию в проливе после начала блокады. На протяжении всего пребывания специального корреспондента на острове Кешм не было замечено ни иностранных, ни американских военных кораблей. Береговая охрана и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обеспечивают безопасность в Персидском заливе и полностью контролируют обстановку, как сообщил представитель КСИР.
Кешм — самый крупный остров Персидского залива. Он контролирует пролив Кларенс, что позволяет доминировать над главным входом в Ормузский пролив. Этот остров стал ключевой платформой для реализации иранской стратегии «асимметричной» морской мощи. С началом конфликта между США, Израилем и Тегераном Кешм превратился из туристического и торгового центра в прифронтовую крепость и потенциальную цель для американских военных.
Ранее «Известия» опубликовали уникальные кадры разрушенных в результате бомбардировок США вертолетного ангара и диспетчерской башни на острове Харк. Специальный корреспондент побывал на электростанции острова, показал дома местных жителей и нефтяников, а также взял интервью у пресс-секретаря администрации.
Насер Ашкери также запечатлел погрузку нефтяных танкеров, мирную жизнь острова и уникальную реликвию Харка — камень с надписью времен династии Ахеменидов, найденный в Персидском заливе.
- 14 апр
- «Жизнь идет своим чередом»: обстановка на островах в Ормузском проливе
- 14 апр
- Джей Ди Вэнс заявил о намерении США забрать у Ирана весь обогащенный уран
- 13 апр
- «В торговых войнах нет победителей»: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
- 12 апр
- Великобритания опровергла участие в операции по блокировке Ормузского пролива
- 12 апр
- Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива военно-морскими силами США
- 12 апр
- Победили все — и никто: кто на самом деле выиграл в 40‑дневном конфликте США и Ирана
- 12 апр
- Грянул гром: что происходит в Ормузском проливе
- 11 апр
- Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив
- 11 апр
- США приступили к разминированию Ормузского пролива
- 11 апр
- Трамп заявил об альтернативах транспортировки нефти через Ормузский пролив
Читайте также
53%
