«Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады

Андрей Черненко
За все время пребывания специального корреспондента на острове Кешм не наблюдалось ни иностранных, ни американских военных кораблей.

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

«Известия» первыми осветили ситуацию на иранском острове Кешм после начала морской блокады США. Специальный корреспондент Насер Ашкери отметил, что район между Кешмом и Лараком имеет стратегическое значение. Корпус стражей исламской революции ранее объявил его важным маршрутом для судов. В этой зоне КСИР контролирует Персидский залив и осуществляет «умный» контроль Ормузского пролива.

«На другой стороне Персидского залива видно море. Если присмотреться, можно увидеть несколько светящихся точек — это корабли, которые проходят по маршруту, утвержденному военными силами Исламской Республики Иран», — рассказал специальный корреспондент.

«Известия» стали единственными российскими СМИ, которые осветили ситуацию в проливе после начала блокады. На протяжении всего пребывания специального корреспондента на острове Кешм не было замечено ни иностранных, ни американских военных кораблей. Береговая охрана и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обеспечивают безопасность в Персидском заливе и полностью контролируют обстановку, как сообщил представитель КСИР.

Кешм — самый крупный остров Персидского залива. Он контролирует пролив Кларенс, что позволяет доминировать над главным входом в Ормузский пролив. Этот остров стал ключевой платформой для реализации иранской стратегии «асимметричной» морской мощи. С началом конфликта между США, Израилем и Тегераном Кешм превратился из туристического и торгового центра в прифронтовую крепость и потенциальную цель для американских военных.

Ранее «Известия» опубликовали уникальные кадры разрушенных в результате бомбардировок США вертолетного ангара и диспетчерской башни на острове Харк. Специальный корреспондент побывал на электростанции острова, показал дома местных жителей и нефтяников, а также взял интервью у пресс-секретаря администрации.

Насер Ашкери также запечатлел погрузку нефтяных танкеров, мирную жизнь острова и уникальную реликвию Харка — камень с надписью времен династии Ахеменидов, найденный в Персидском заливе.

