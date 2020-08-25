Борис Джонсон может уйти в отставку
Предположительно, премьер-министр Великобритании заработал серьезные осложнения после перенесенного коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com /Martyn Wheatley
Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост в ближайшие полгода, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на британские СМИ.
Здоровье политика подкосил коронавирус, и теперь Джонс больше походит на «травмированную лошадь», признаются в его окружении. Приближенные политика считают, что ему стоит сложить полномочия, чтобы всерьез заняться собой и нивелировать последствия болезни.
По словам тестя советника премьер-министра Хамфри Уэйкфилда, Борис Джонсон планирует уйти в отставку в начале 2021 года, если состояние не улучшится.
Впрочем, в пресс-службе Джонсона соответствующую информацию пока никак не комментирует. В то же время Business Insider отметил, что грядущая отставка премьер-министра Великобритании из-за ухудшения самочувствия маловероятна.
Ранее 5-tv.ru публиковал обзор дел, сделанных Борисом Джонсом за год работы в должности премьер-министра Великобритании.
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