«Мастера интриг»: Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывание главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичуса по ситуации в Белоруссии. Текст комментария опубликован на официальном сайте ведомства.

«Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуссии и Лукашенко законным президентом, призвав к свободным и демократическим выборам, и наложить санкции на лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости», — написал литовский политик.

Twitter @LinkeviciusL

Также Линкявичус опубликовал серию постов на своей странице в Twitter, в которых называет Александра Лукашенко «нелегитимным президентом», который «украл выборы» и обвиняет митингующих в «захвате власти». По словам Захаровой, слова ее литовского коллеги «вызывают недоумение», так как эти заявления, как минимум, «неуместны». В целом же высказывания дипломата Захарова оценивает как вмешательство в дела соседнего государства.

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», — считает российский дипломат.

В конце заявления Захарова отмечает, что политика вмешательства является «обычной практикой для Вильнюса, сотрудничающего с российской «несистемной оппозицией». Однако, по словам дипломата, не нужно забывать, насколько опасно может быть «тушение пожара керосином».

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности встречи Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.