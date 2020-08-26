«Мастера интриг»: Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии
Министр иностранных дел страны заявил об отказе признать результаты выборов в Беларуссии
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывание главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичуса по ситуации в Белоруссии. Текст комментария опубликован на официальном сайте ведомства.
«Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуссии и Лукашенко законным президентом, призвав к свободным и демократическим выборам, и наложить санкции на лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости», — написал литовский политик.
Также Линкявичус опубликовал серию постов на своей странице в Twitter, в которых называет Александра Лукашенко «нелегитимным президентом», который «украл выборы» и обвиняет митингующих в «захвате власти». По словам Захаровой, слова ее литовского коллеги «вызывают недоумение», так как эти заявления, как минимум, «неуместны». В целом же высказывания дипломата Захарова оценивает как вмешательство в дела соседнего государства.
«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», — считает российский дипломат.
В конце заявления Захарова отмечает, что политика вмешательства является «обычной практикой для Вильнюса, сотрудничающего с российской «несистемной оппозицией». Однако, по словам дипломата, не нужно забывать, насколько опасно может быть «тушение пожара керосином».
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