Стоит ли обменивать рубли на евро и доллары — экономический прогноз
Доктор экономических наук Александр Ходачек предположил, какое будущее ждет российскую и европейскую валюту.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Александр Полегенько, 5-tv.ru
Во вторник курс евро на Московской бирже пробил отметку в 89 рублей. Такой рост отмечен впервые с конца марта. Подорожал и доллар — он достиг 75 рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, ажиотажа у обменных пунктов сейчас нет.
«Покупать сейчас при таком курсе валюту для того, чтобы сохранить сбережения? Мы видим обратный процесс, когда у нас зашкаливают объемы договоров по ипотеке, у нас совершенно необычный объем, ну сметают буквально и прежде всего на первичном рынке дешевое жилье и автосалоны опустели. Вот, наверное, таким образом граждане отвечают на эту курсовую разницу», — отметил президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Ходачек.
Эксперты считают, что в ближайшее время евро и доллар начнут дешеветь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков.
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