В России создадут комиссию СБ по национальным интересам в Арктике
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Frans Lanting, 5-tv.ru
В Совете безопасности России создана Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике. Указ президента уже подписан. Новая структура должна оценить обстановку в регионе — в плане угроз безопасности и социально-экономического развития.
Арктика — стратегический ресурс России — один из локомотивов экономики и науки. Сейчас ученые там пытаются оценить экологический ущерб.
Корреспондент Кирилл Сергеев следит за экспедицией. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские школьники открыли новый остров в Арктике.
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