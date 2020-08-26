В России создадут комиссию СБ по национальным интересам в Арктике

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Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Frans Lanting, 5-tv.ru

В Совете безопасности России создана Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике. Указ президента уже подписан. Новая структура должна оценить обстановку в регионе — в плане угроз безопасности и социально-экономического развития.

Арктика — стратегический ресурс России — один из локомотивов экономики и науки. Сейчас ученые там пытаются оценить экологический ущерб.

Корреспондент Кирилл Сергеев следит за экспедицией. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские школьники открыли новый остров в Арктике. 

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