В России создадут комиссию СБ по национальным интересам в Арктике

В Совете безопасности России создана Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике. Указ президента уже подписан. Новая структура должна оценить обстановку в регионе — в плане угроз безопасности и социально-экономического развития.

Арктика — стратегический ресурс России — один из локомотивов экономики и науки. Сейчас ученые там пытаются оценить экологический ущерб.

Корреспондент Кирилл Сергеев следит за экспедицией. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские школьники открыли новый остров в Арктике.