Российские дипломаты окажут помощь задержанному в США гражданину страны
Егор Крючков задержан по подозрению в организации киберпреступления
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hendrik Schmidt, 5-tv.ru
В Лос-Анджелесе по подозрению в организации киберпреступлении задержан россиянин Егор Крючков. В США считают, что он вместе с некими сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из компаний в Неваде.
Крючков якобы обещал американцу миллион долларов за допуск к компьютерной системе, чтобы загрузить вредоносное программное обеспечение. В американском Минюсте полагают, что россиянин хотел затем скачать базу данных и шантажировать руководство компании.
Помощь Егору Крючкову намерены оказать наши дипломаты. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что в ближайшее время сотрудники дипмиссии свяжутся с россиянином.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянина Евгения Николина признали виновным в совершении киберпреступлений.
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