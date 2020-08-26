Российские дипломаты окажут помощь задержанному в США гражданину страны

Эфирная новость 34

Егор Крючков задержан по подозрению в организации киберпреступления

Фото, видео: www.globallookpress.com /Hendrik Schmidt, 5-tv.ru

В Лос-Анджелесе по подозрению в организации киберпреступлении задержан россиянин Егор Крючков. В США считают, что он вместе с некими сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из компаний в Неваде. 

Крючков якобы обещал американцу миллион долларов за допуск к компьютерной системе, чтобы загрузить вредоносное программное обеспечение. В американском Минюсте полагают, что россиянин хотел затем скачать базу данных и шантажировать руководство компании. 

Помощь Егору Крючкову намерены оказать наши дипломаты. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что в ближайшее время сотрудники дипмиссии свяжутся с россиянином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянина Евгения Николина признали виновным в совершении киберпреступлений.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве
10:19
Озвучена вероятная причина взрыва газа в жилом доме в Москве
10:08
Видео с места взрыва в жилом доме в Москве
9:59
Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
9:58
Видео: Кристина Асмус красуется перед камерой в образе роковой брюнетки
9:49
Ураган и потоп: Непогода обрушилась на США, Кубу и Пакистан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ехали устраивать революцию»: Как Гармаш и Стебунов оказались на месте ДТП с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок