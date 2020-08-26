Российские дипломаты окажут помощь задержанному в США гражданину страны

В Лос-Анджелесе по подозрению в организации киберпреступлении задержан россиянин Егор Крючков. В США считают, что он вместе с некими сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из компаний в Неваде.

Крючков якобы обещал американцу миллион долларов за допуск к компьютерной системе, чтобы загрузить вредоносное программное обеспечение. В американском Минюсте полагают, что россиянин хотел затем скачать базу данных и шантажировать руководство компании.

Помощь Егору Крючкову намерены оказать наши дипломаты. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что в ближайшее время сотрудники дипмиссии свяжутся с россиянином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянина Евгения Николина признали виновным в совершении киберпреступлений.