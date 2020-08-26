В США в штате Висконсин ввели режим чрезвычайной ситуации. Там уже третьи сутки не утихают массовые беспорядки. В эпицентр погромов — в город Кеноша — вводят дополнительные подразделения Нацгвардии. Сейчас там многие улицы и дома изменились до неузнаваемости.

Участники движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) устроили 34 пожара. Разгромлены магазины, некоторые жилые дома и здание департамента по делам исправительных учреждений. Повсюду на улицах слышны выстрелы.

За развитием ситуации в Кеноше следит Игорь Васильев.

Обезумевшая толпа штурмует здание местного суда — в нем же — городская администрация. Третью ночь подряд городок Кеноша — самая жаркая точка на карте Соединенных штатов. Доходит даже до перестрелок: в силовиков летят петарды, те — отвечают шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Но полиция готова применить и боевое оружие. В город ввели войска специального назначения, а на крышах ближайших зданий — разместили снайперов. Одного из них протестующие ослепили лазером. Толпа на улицах сменила лозунги: вместо прекращения полицейского произвола, теперь требуют смены властей штата. При этом жгут государственные флаги.

А это кадры уже из центральных кварталов города. Только по официальной статистике — демонстранты устроили в городе 34 пожара. Сгоревшие машины уже никто не считает — в огне торговые центры и рестораны — все, за счет чего пополнялся бюджет города и местных предпринимателей. Последние сейчас просто в шоке и винят полицию, что та не смогла их защитить.

«У нас не миллионный бизнес. Это локальная компания. И мы не какие-то зажиточные ребята с кучей долларов на счету».

Сейчас город, охваченный беспорядками, выглядит вот так. Многие здания после пожаров разрушены до основания, какие-то выжжены изнутри, а где-то огонь до сих пор не потушен. Город с населением в 90 тысяч похож на поле боя. Сейчас там работает тяжелая техника, которая сносит все, что уже точно не удастся восстановить. Как, например, вот это административное здание, от которого огонь оставил лишь две стены. Или. например, вот этот семейный магазин мебели, которые проработал 40 лет.

«У меня просто нет слов. Я видела все, что творилось накануне. Я звонила в „911“ три раза. И чтобы доехать сюда, им понадобилось более двух часов. Наш бизнес уже был разрушен, все разграблено, разбито».

Те, кто уже остался без состояния, сейчас собираются в стихийные вооруженные отряды, чтобы защитить то, до чего мародеры еще не успели добраться.

«Мы пытаемся защитить обычных жителей. Вот люди, которые здесь живут, что они вам сделали? Идите, громите суды, правительственные здания, их мы защищать не будем. А здесь в спальных кварталах — не надо».

В городе уже введен режим ЧС. Сегодня стала известна судьба афроамериканца, после расстрела которого полицейскими и начались протесты. Он выжил, однако скорее всего останется инвалидом и никогда уже не сможет ходить. Выпущенная в спину половина обоймы привела к очень серьезным травмам.

«У него серьезно повреждены печень и почки. У него весь живот в дырах. Каким-то чудом, потому что я полагаю, вы все видели видео, Джейкоб — жив», — написал на своей странице адвокат Патрик Сальви.

Эти сообщения еще больше накалили атмосферу на улицах. Местный шериф попытался поговорить с толпой с бронетранспортера: сообщил, что в полиции ведут расследование и попросил жителей — прекратить разрушение города. Но пока, похоже, его призыв мало кто услышал.