Президент Украины Владимир Зеленский заявил о твердом намерении вернуть территорию полуострова Крым. Чем обусловлена столь жесткая позиция, политик объяснил в интервью телеканалу Euronews.

В конце зимы 2014 года после государственного переворота в Киеве власти Крыма и Севастополя приняли решение о проведении референдума по вопросу присоединения к территории Российской Федерации. По результатам голосования, состоявшегося 16 марта, более 90% всего населения полуострова высказались «за». 18 марта того же года российский лидер Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав государства. 21 марта документ был утвержден членами Федерального собрания.

Вопреки волеизъявлению жителей Крыма и Севастополя, правительство Украины продолжает говорить о том, что Москва якобы «незаконно» присвоила себе чужие территории.

«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию», — высказался Зеленский.

Политик с сожалением отметил, что сегодня «нормандская четверка» готова говорить лишь о конфликте в Донбассе. По его же мнению, важно уделять равное внимание как вопросу урегулирования отношений на данной территории, так «крымской проблеме».

«На востоке погибают люди. По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне. <…> Сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность… Но Крым — наша территория», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава Крыма Сергей Аксенов отнесся к заявлению Владимира Зеленского о намерении вернуть в состав Украины территорию республики.