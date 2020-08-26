«Деликатный вопрос»: сексолог рассказала, почему у женщин падает либидо

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 117

Специалист объяснила, от чего зависит сексуальное желание и как его повысить.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Josef Horazny, Martin Sterba

О некоторых подробностях женской физиологии почему-то не принято говорить вслух. Женщины стесняются задавать вопросы, замалчивают свои проблемы, что приводит к усугублению ситуации. Тему женской сексуальности решилась поднять специалист Алия Королева. Специально для 5-tv.ru она ответила на самые распространенные вопросы о либидо прекрасного пола.

Королева подчеркнула, что у каждой женщины сексуальное желание проявляется в большей или меньшей степени, это зависит от множества психологических, физиологических и социальных факторов. «Понятие нормы» сугубо индивидуально, и ни в коем случае нельзя сравнивать себя с кем-то.

Чересчур повышенное либидо сексолог называет «нимфоманией». Другими словами, это невозможность получить конечного удовлетворения, «насытиться».

«Причины этому бывают биологические — проблемы с гормонами, психические или психологические», — объясняет Алия Королева.

Другая крайность — это пониженное либидо. Оно проявляется в избегании сексуальных контактов либо «формальном» ведении женщиной половой жизни с ощущением неприязни к процессу или страдании при этом.

«Причиной этому может быть менопауза, прием психотропных препаратов, лечение после долгой болезни, онкологические заболевания, проблемы щитовидной железы. Психологические проблемы, например, стресс, невротические расстройства, депрессия», — перечислила Королева.

Самой распространенной причиной снижения либидо сексолог называет «социальный фактор», то есть дисгармонию в сексуально-семейных отношениях.

Специалист советует не замалчивать проблему и не откладывать ее лечение. Королева настаивает на комплексном применении лекарственной терапии и психологической коррекции. Первоначально необходимо пройти обследование и исключить все возможные заболевания.

Важно принимать витаминный комплекс, заниматься спортом и отдавать предпочтение здоровой пище, а за оказанием психологической помощи незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты повышают либидо.

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